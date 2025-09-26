В Госдуму внесут проект о горячем питании для школьников

https://ria.ru/20250926/gosduma-2044456185.html
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в ГД межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 37 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предусматривается, что обеспечение питанием осуществляется учредителями таких организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством РФ.
Принятие законопроекта, по мнению авторов, будет способствовать снижению риска развития у детей заболеваний, формированию у них привычек здорового питания, повышению их работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, что позволит вырастить будущее поколение здоровым.
"Здоровье школьников напрямую связано с качественным питанием. Сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой. Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит - в будущее страны", - сказал Гусев РИА Новости.
В настоящее время в российских школах бесплатное горячее питание предусмотрено для младшеклассников, а также ряда льготных категорий учащихся.