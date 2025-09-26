https://ria.ru/20250926/glava-2044607919.html

Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС игрой с огнем

26.09.2025

Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС игрой с огнем

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг ЗАЭС – игра с огнем, считает глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Мы играем с огнем. То, что происходит вокруг Запорожской (АЭС - ред.) тому подтверждение. Даже если нет прямого артиллерийского обстрела станции, есть дроны... Это как будить медведя или тигра", - сказал Гросси на пресс-конференции на полях форума "Мировая атомная неделя".

