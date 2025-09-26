Рейтинг@Mail.ru
15:56 26.09.2025
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС игрой с огнем
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг ЗАЭС – игра с огнем, считает глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Мы играем с огнем. То, что происходит вокруг Запорожской (АЭС - ред.) тому подтверждение. Даже если нет прямого артиллерийского обстрела станции, есть дроны... Это как будить медведя или тигра", - сказал Гросси на пресс-конференции на полях форума "Мировая атомная неделя".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг ЗАЭС – игра с огнем, считает глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Мы играем с огнем. То, что происходит вокруг Запорожской (АЭС - ред.) тому подтверждение. Даже если нет прямого артиллерийского обстрела станции, есть дроны... Это как будить медведя или тигра", - сказал Гросси на пресс-конференции на полях форума "Мировая атомная неделя".
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Гросси заявил, что важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности
25 сентября, 23:53
 
Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСРоссияВ мире
 
 
