В Германии оценили планы США ввести пошлины на брендовые лекарства

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Немецкая ассоциация научно-исследовательских фармацевтических компаний (Vfa) полагает, что планы правительства США ввести пошлины в 100% на импортные брендовые лекарства станут серьезным ударом по фармацевтической отрасли Германии и нарушат предыдущие трансатлантические торговые соглашения.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября пошлины в 100% на любую брендированную или запатентованную фармацевтическую продукцию. Исключения будут сделаны для компаний-производителей, которые уже приступили к строительству своих заводов на территории США.
"Это (пошлины - ред.) противоречит существующим торговым договоренностям между США и Европейским союзом. В них был согласован верхний предел (пошлины - ред.) в 15%. Если эти планы (Трампа по пошлине в 100% - ред.) будут реализованы… с 1 октября, это станет серьезным ударом по фармацевтической отрасли Германии и Европы", - говорится в сообщении ассоциации, опубликованном на ее официальном сайте.
США выступают важнейшим экспортным рынком для немецкой фармацевтической отрасли, в которой занято около 130 тысяч человек, отметили в ассоциации. По ее данным, только в прошлом году Германия экспортировала в США продукцию на сумму 27 млрд евро, что составляет около 25% немецкого фармацевтического экспорта.
"Пошлины будут иметь серьезные последствия для международных цепочек поставок, удорожат производство лекарственных средств и поставят под угрозу снабжение пациентов как в США, так и в Европе. Мы уже сейчас видим, что инвестиции в эту отрасль замораживаются", - заявил президент Vfa Хан Штойтель.
В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые изначально угрожали ввести в Вашингтоне. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.
Vfa объединяет фармацевтические компании Германии, занимающихся научными исследованиями. Ассациация представляет интересы 50 ведущих мировых производителей и их около 90 дочерних и аффилированных компаний в сфере политики здравоохранения, научных исследований и экономики. Члены Vfa занимают более половины немецкого рынка лекарственных средств.
