АдГ: суды ФРГ не могут беспристрастно разбирать дело по "Северным потокам"

АдГ: суды ФРГ не могут беспристрастно разбирать дело по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025

АдГ: суды ФРГ не могут беспристрастно разбирать дело по "Северным потокам"

26.09.2025

БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Немецкая судебная система не в состоянии беспристрастно разбирать дело о терактах на "Северных потоках" и готова потворствовать правительству в желании сокрыть его подробности, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "К сожалению, нет. Мы видели на примере "Роснефти" и НПЗ в Шведте, что суды допустили фактическую экспроприацию. Мы видели в 2015 году, что суды даже не стали рассматривать претензии против противоречащего конституции открытия границ канцлером Меркель", - ответил Котре на вопрос, достаточно ли хорошо устроена немецкая правовая система, чтобы независимо провести суд над подозреваемым участником терактов, которого могут экстрадировать из Италии. Политик напомнил также, что и Федеральный конституционный суд, который является высшей судебной инстанцией страны, в случае так называемого "климатического решения" (о сокращении сроков по снижению углеродного следа в пользу подрастающего и будущих поколений - ред.) создавал правовые нормы, исходя из идеологической позиции судей. "Федеральное правительство не хочет прозрачности (в случае с расследованием теракта на "Севпотоках" - ред.), дабы в обществе не возникали обоснованные вопросы. Суды будут этому послушно содействовать", - добавил он. Апелляционный суд Болоньи 3 сентября начал рассмотрение вопроса об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

2025

