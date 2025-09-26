Французские фермеры устроили акцию протеста около Версальского дворца
Французские фермеры на тракторах устроили акцию протеста у Версальского дворца
© Getty Images / Anadolu / Mustafa YalcinПротестующие фермеры на тракторах около Версальского дворца, Франция. 26 сентября 2025 года
© Getty Images / Anadolu / Mustafa Yalcin
Протестующие фермеры на тракторах около Версальского дворца, Франция. 26 сентября 2025 года
ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости. Десятки французских фермеров приехали на тракторах к Версальскому дворцу, протестуя против недобросовестной конкуренции, в том числе из-за украинского импорта, передает корреспондент РИА Новости.
На акцию собрались 50 фермеров в зеленых жилетах с логотипом аграрного профсоюза. Они устроили костры, выгружали из грузовиков тюки сена, а также зажигали жгли файеры около конного памятника Людовику XIV.
"Мы здесь, чтобы выступить против соглашения с Меркосур, а также импорта украинской продукции. Сегодня во Франции мы страдаем от этого импорта, поскольку эта продукция имеет технические требования, отличные от наших", — заявил РИА Новости глава подразделения профсоюза Jeunes agriculteurs в Парижском регионе Максим Льевен.
По его словам, власти навязывают аграриям определенные сельскохозяйственные стандарты и при этом разрешают импорт из стран, где нормы менее строгие. В результате французские фермеры становятся менее конкурентоспособными.
Акция продолжалась около часа.
В начале сентября Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту утвердить соглашение с Меркосур и Мексикой, несмотря на протесты некоторых стран и профильных европейских организаций. На этом фоне ведущий французский профсоюз аграриев FNSEA призвал к манифестациям по всей стране 26 сентября.
В прошлом году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что это приведет к дальнейшему снижению их продаж из-за нечестной конкуренции с дешевым импортом из Латинской Америки.
Ситуация усугубилась после того, как в декабре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на возражения ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из ЕС и Южной Америки. Профсоюз европейских фермеров назвал призыв ЕК утвердить это соглашение политическим продавливанием невыгодного Европе решения.
