Французские фермеры устроили акцию протеста около Версальского дворца

ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости. Десятки французских фермеров приехали на тракторах к Версальскому дворцу, протестуя против недобросовестной конкуренции, в том числе из-за украинского импорта, передает корреспондент РИА Новости. На акцию собрались 50 фермеров в зеленых жилетах с логотипом аграрного профсоюза. Они устроили костры, выгружали из грузовиков тюки сена, а также зажигали жгли файеры около конного памятника Людовику XIV. "Мы здесь, чтобы выступить против соглашения с Меркосур, а также импорта украинской продукции. Сегодня во Франции мы страдаем от этого импорта, поскольку эта продукция имеет технические требования, отличные от наших", — заявил РИА Новости глава подразделения профсоюза Jeunes agriculteurs в Парижском регионе Максим Льевен. По его словам, власти навязывают аграриям определенные сельскохозяйственные стандарты и при этом разрешают импорт из стран, где нормы менее строгие. В результате французские фермеры становятся менее конкурентоспособными. Акция продолжалась около часа. В начале сентября Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту утвердить соглашение с Меркосур и Мексикой, несмотря на протесты некоторых стран и профильных европейских организаций. На этом фоне ведущий французский профсоюз аграриев FNSEA призвал к манифестациям по всей стране 26 сентября.В прошлом году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что это приведет к дальнейшему снижению их продаж из-за нечестной конкуренции с дешевым импортом из Латинской Америки.Ситуация усугубилась после того, как в декабре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на возражения ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из ЕС и Южной Америки. Профсоюз европейских фермеров назвал призыв ЕК утвердить это соглашение политическим продавливанием невыгодного Европе решения.

