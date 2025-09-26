Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган сделал заявление по Украине после переговоров с Трампом
26.09.2025
Эрдоган сделал заявление по Украине после переговоров с Трампом
Эрдоган сделал заявление по Украине после переговоров с Трампом - РИА Новости, 26.09.2025
Эрдоган сделал заявление по Украине после переговоров с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил в пятницу, что Анкара намерена продолжать... РИА Новости, 26.09.2025
в мире
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
АНКАРА, 26 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил в пятницу, что Анкара намерена продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Администрация Эрдогана ранее сообщила, что лидеры США и Турции обсудили в четверг на встрече в Белом доме вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. "Давайте рассмотрим конфликт между Украиной и Россией. Как вы думаете, только эти две страны терпят убытки? Там идет процесс, который приносит убытки всем. &lt;...&gt; Мы знаем эту правду, поэтому хотим, чтобы войны сменились миром, а конфликты — спокойствием и стабильностью. Конечно, начать войну легко, но закончить ее трудно. Поэтому мы прилагаем усилия для достижения мира во всех регионах, в первую очередь в зонах конфликтов, которые нас окружают", — сказал Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращении из Вашингтона. По его словам, судя по полученным результатам, усилия Анкары "не были напрасными". "Черноморский зерновой коридор, обмен пленными, переговоры в Стамбуле — вот некоторые из этих результатов. &lt;...&gt; Мы, Турция, будем продолжать нашу борьбу до тех пор, пока не прекратится кровопролитие", — сказал Эрдоган. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
россия
украина
турция
в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
Эрдоган сделал заявление по Украине после переговоров с Трампом

Эрдоган: Турция намерена продолжать усилия по урегулированию на Украине

АНКАРА, 26 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил в пятницу, что Анкара намерена продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине.
Администрация Эрдогана ранее сообщила, что лидеры США и Турции обсудили в четверг на встрече в Белом доме вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский перепутал слова и предложил усилить лыжи Украины
24 сентября, 01:00
"Давайте рассмотрим конфликт между Украиной и Россией. Как вы думаете, только эти две страны терпят убытки? Там идет процесс, который приносит убытки всем. <...> Мы знаем эту правду, поэтому хотим, чтобы войны сменились миром, а конфликты — спокойствием и стабильностью. Конечно, начать войну легко, но закончить ее трудно. Поэтому мы прилагаем усилия для достижения мира во всех регионах, в первую очередь в зонах конфликтов, которые нас окружают", — сказал Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращении из Вашингтона.
По его словам, судя по полученным результатам, усилия Анкары "не были напрасными".
"Черноморский зерновой коридор, обмен пленными, переговоры в Стамбуле — вот некоторые из этих результатов. <...> Мы, Турция, будем продолжать нашу борьбу до тех пор, пока не прекратится кровопролитие", — сказал Эрдоган.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Россия надеется на продолжение усилий Трампа по Украине, заявил Песков
27 августа, 13:13
 
