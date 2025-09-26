https://ria.ru/20250926/epshtejn-2044476143.html

Эпштейн хотел узнать, зависит ли красота от ДНК, пишут СМИ

26.09.2025

Эпштейн хотел узнать, зависит ли красота от ДНК, пишут СМИ

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хотел узнать, зависит ли красота от ДНК, и был готов потратить на соответствующее исследование более 1 миллиона... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хотел узнать, зависит ли красота от ДНК, и был готов потратить на соответствующее исследование более 1 миллиона долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на 18 тысяч писем из личного аккаунта Эпштейна в электронной почте компании Yahoo. "Эпштейн написал своему помощнику, что планирует вложиться в Personal Genome Project (проект "Персональный геном" - ред.) Гарварда, который ведет генетик (Джордж - ред.) Чёрч: Эпштейн говорил, что хотел узнать, заключается ли красота в ДНК. Он должен был потратить более 1 миллиона долларов на этот проект в период с 2006 по 2009 год", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, Эпштейн размышлял о природе красоты, а в одном из писем заявлял о разнице между красотой человеческого тела и, например, концертом для фортепиано Моцарта, замахом бейсболиста Теда Уильямса, карибскими пейзажами, запахом гардении или формулой Эйлера. Как передает агентство, на одном из собраний по этому исследованию Чёрч, в частности, предлагал "перестроить" людей. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.

