Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника
Два БПЛА обнаружены и уничтожены на юге Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 26.09.2025
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Два БПЛА обнаружены и уничтожены на юге Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО на юге региона было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась", - написал Гусев в Telegram-канале.
воронежская область
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
