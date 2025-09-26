Рейтинг@Mail.ru
Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 26.09.2025
22:17 26.09.2025
Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника
Два БПЛА обнаружены и уничтожены на юге Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Два БПЛА обнаружены и уничтожены на юге Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО на юге региона было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась", - написал Гусев в Telegram-канале.
Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Два БПЛА обнаружены и уничтожены на юге Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на юге региона было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась", - написал Гусев в Telegram-канале.
