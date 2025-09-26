https://ria.ru/20250926/bespilotnik-2044712510.html

Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника

Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 26.09.2025

Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника

Два БПЛА обнаружены и уничтожены на юге Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T22:17:00+03:00

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Два БПЛА обнаружены и уничтожены на юге Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО на юге региона было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась", - написал Гусев в Telegram-канале.

воронежская область

2025

Новости

