Премьер Бельгии выступил против предложения Мерца по российским активам

Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о кредите Украине под замороженные российские активы. РИА Новости, 26.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044523343_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_957f87c4127a582ba3e9a4012cd16dab.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о кредите Украине под замороженные российские активы."Взять деньги <…> и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. <…> Это никогда не произойдет", — сказал политик на полях Генассамблеи ООН, его процитировало агентство Belga.Бельгийский премьер пояснил, что изъятие активов ЦБ третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом. "Если страны увидят, что деньги Центробанков могут исчезнуть в случае, если европейские политики сочтут это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны", — сказал он.Де Вевер добавил, что его раздражает желание европейских политиков постоянно делиться своим мнением.Как утверждал еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, ЕК хочет финансировать Киев через "займы на возмещение ущерба" под активы уже в 2026 году. Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит". По ее словам, Украина вернет его только после того, как "Россия выплатит репарации".Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования, выдвигаемые Москве со стороны Киева, носят демагогический характер.Еврокомиссия заявляла, что на поддержку бюджета Украины уже потратили около 170 миллиардов евро. При этом все больше членов ЕС выступают против накачивания Киева европейскими деньгами. Макрофинансовая поддержка пока гарантирована до конца 2025 года, но в 2026-м может прекратиться.Заморозка активовПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

