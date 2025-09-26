https://ria.ru/20250926/avtobus--2044509907.html

В Петербурге автобус врезался в остановку

В Петербурге автобус врезался в остановку - РИА Новости, 26.09.2025

В Петербурге автобус врезался в остановку

Автобус врезался в остановку общественного транспорта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Автобус врезался в остановку общественного транспорта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет. сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, около 09.00 мск в пятницу в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о ДТП, в результате которого автобус врезался в остановку общественного транспорта на Балканской площади. "Прибывшие сотрудники ГАИ предварительно установили, что причиной аварии могла стать невнимательность водителя, который мог забыть задействовать ручной тормоз. Пострадавших в результате ДТП нет", – говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка.

