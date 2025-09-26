https://ria.ru/20250926/avakyan-2044518014.html

Тело погибшего в Петербурге экс-чиновника Авакяна направят на экспертизу

Тело погибшего в Петербурге экс-чиновника Авакяна направят на экспертизу - РИА Новости, 26.09.2025

Тело погибшего в Петербурге экс-чиновника Авакяна направят на экспертизу

Тело петербургского экс-чиновника Бориса Авакяна, которое было найдено во среду в здании консульства Армении в Петербурге, сейчас находится в морге, его... РИА Новости, 26.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Тело петербургского экс-чиновника Бориса Авакяна, которое было найдено во среду в здании консульства Армении в Петербурге, сейчас находится в морге, его направят на судебно-медицинскую экспертизу, сообщил РИА Новости в правоохранительных органах. "Тело Авакяна находится в морге, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причин наступления смерти", - сказал собеседник агентства. Во вторник руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости, что экс-заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда, куда он был доставлен для избрания меры пресечения - прокуратура ходатайствовала о его аресте. Он был объявлен в розыск. Позже стало известно о его смерти в здании посольства Армении в Санкт-Петербурге, по предварительной информации он совершил суицид.

санкт-петербург

