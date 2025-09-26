Рейтинг@Mail.ru
Вот и началось: что говорит Атос Саломе - РИА Новости, 26.09.2025
19:03 26.09.2025
Вот и началось: что говорит Атос Саломе
Вот и началось: что говорит Атос Саломе
Следующая мировая война начнется не на суше и не в воздухе... Большинство людей этого даже не заметят, пока не исчезнет интернет и не рухнут банковские системы. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следующая мировая война начнется не на суше и не в воздухе... Большинство людей этого даже не заметят, пока не исчезнет интернет и не рухнут банковские системы. Так утверждает бразильский мистик, который уже предсказал пандемию и смерть британской королевы. Каким он видит сценарий будущего и что пророчит Украине?Пророк поневолеАтос Саломе родился в обычной бразильской семье и ничем не выделялся среди сверстников. Перемены начались в 12 лет — именно тогда у подростка стали появляться странные видения. С каждым годом дар становился сильнее. Поначалу никто не воспринимал юношу всерьез. Но время показало: за словами Саломе стояло нечто большее.Сегодня ему 38 лет, он уже успел заработать репутацию современного провидца. Издание New York Post называет его "живым Нострадамусом", а некоторые предсказания действительно заставляют задуматься.Попадания в десяткуПервое громкое пророчество Саломе сделал еще до пандемии. Он предупреждал о грядущей глобальной эпидемии, которая изменит мир. Когда COVID-19 охватил планету, к бразильскому мистику стали прислушиваться внимательнее.Затем последовали другие точные прогнозы. Саломе предсказал смерть королевы Елизаветы II, покупку Twitter Илоном Маском и даже предупреждал короля Карла III о проблемах со здоровьем. Многие предсказания мистика действительно сбылись.Невидимый фронтНовые пророчества Саломе рисуют мир на пороге глобальных перемен. По его словам, следующий крупный конфликт начнется не на суше, а под водой. Причем большинство людей этого даже не заметят."Мир стоит на пороге трансформации, где войны ведутся не только оружием, но и алгоритмами. Где фронт проходит по морскому дну и цифровым каналам", — предупреждает мистик, как сообщает телеканал "360". Речь идет о подводных кабелях связи, которые, как нервная система, опутывают планету.Современный мир зависит от "цифровых артерий" больше, чем можно представить. Банковские переводы, интернет-связь, работа спутников — все завязано на подводную инфраструктуру. Ее повреждение способно парализовать целые страны за считаные часы.Саломе называет Балтийский регион "факелом гибридной эскалации". Уже сейчас там происходят странные инциденты с подводными кабелями. В 2023-м были повреждены линии связи между Швецией и Латвией, а также Финляндией и Эстонией, в 2025-м случаи повторились.Эпоха цифровых войнМногие предсказания мистика объединяет концепция "кобальтового шторма" — так он называет новую эру конфликтов. В этом мире войны ведутся не только оружием, но и алгоритмами."Это не просто война людей, но война машин", — предупреждает мистик в беседе с New York Post. По его словам, человечество может оказаться совсем не готовым к таким вызовам. Традиционная армия бессильна против хакерских атак на энергосети или диверсий против подводных кабелей.Послания из ледяной бездныСамое необычное предсказание касается загадочных сигналов из Антарктиды. Проект NASA под названием Antarctic Impulsive Transient Antenna обнаружил странные радиоволны, исходящие из глубины материка.По данным Daily Mail, эти сигналы нарушают законы физики — они проходят сквозь Землю, что считается невозможным. Большинство ученых списывают аномалию на техническую ошибку. Но Саломе видит в этом нечто большее."В простых терминах, это открывает возможность существования зеркальной вселенной, где время течет в противоположном направлении", — заявил мистик британскому изданию. По его мнению, если новый, более чувствительный аппарат PUEO подтвердит сигналы, человечество получит первое доказательство существования параллельных миров.Запуск нового оборудования запланирован на декабрь 2025-го. Новый аппарат PUEO в пять раз чувствительнее предыдущего, сообщает Daily Mail. Саломе уверен: если сигналы повторятся, к 2030-му кто-то из ученых получит Нобелевскую премию за открытие "новой физики".Но есть и более фантастические теории. "Что, если сигналы исходят не от природы? Они могут быть результатом нечеловеческих технологий", — размышляет мистик в интервью. По его мнению, люди слишком озабочены тем, что происходит в космосе, и забывают о том, что может скрываться под землей.Украинский сценарийЧто касается ситуации на Украине, то здесь пророчества Саломе особенно мрачны, отмечается на сайте телеканала "360". К 2026-му конфликт завершится не мирным соглашением, а фактическим разделом страны.Но главная опасность кроется не в территориальных изменениях. Мистик описывает происходящее как "инфраструктурный коллапс нового типа", где традиционные боевые действия отходят на второй план.
Вот и началось: что говорит Атос Саломе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следующая мировая война начнется не на суше и не в воздухе... Большинство людей этого даже не заметят, пока не исчезнет интернет и не рухнут банковские системы. Так утверждает бразильский мистик, который уже предсказал пандемию и смерть британской королевы. Каким он видит сценарий будущего и что пророчит Украине?

Пророк поневоле

Атос Саломе родился в обычной бразильской семье и ничем не выделялся среди сверстников. Перемены начались в 12 лет — именно тогда у подростка стали появляться странные видения. С каждым годом дар становился сильнее. Поначалу никто не воспринимал юношу всерьез. Но время показало: за словами Саломе стояло нечто большее.
Сегодня ему 38 лет, он уже успел заработать репутацию современного провидца. Издание New York Post называет его "живым Нострадамусом", а некоторые предсказания действительно заставляют задуматься.
Попадания в десятку

Первое громкое пророчество Саломе сделал еще до пандемии. Он предупреждал о грядущей глобальной эпидемии, которая изменит мир. Когда COVID-19 охватил планету, к бразильскому мистику стали прислушиваться внимательнее.
Затем последовали другие точные прогнозы. Саломе предсказал смерть королевы Елизаветы II, покупку Twitter Илоном Маском и даже предупреждал короля Карла III о проблемах со здоровьем. Многие предсказания мистика действительно сбылись.
Невидимый фронт

Новые пророчества Саломе рисуют мир на пороге глобальных перемен. По его словам, следующий крупный конфликт начнется не на суше, а под водой. Причем большинство людей этого даже не заметят.
"Мир стоит на пороге трансформации, где войны ведутся не только оружием, но и алгоритмами. Где фронт проходит по морскому дну и цифровым каналам", — предупреждает мистик, как сообщает телеканал "360". Речь идет о подводных кабелях связи, которые, как нервная система, опутывают планету.
Современный мир зависит от "цифровых артерий" больше, чем можно представить. Банковские переводы, интернет-связь, работа спутников — все завязано на подводную инфраструктуру. Ее повреждение способно парализовать целые страны за считаные часы.
Саломе называет Балтийский регион "факелом гибридной эскалации". Уже сейчас там происходят странные инциденты с подводными кабелями. В 2023-м были повреждены линии связи между Швецией и Латвией, а также Финляндией и Эстонией, в 2025-м случаи повторились.

Эпоха цифровых войн

Многие предсказания мистика объединяет концепция "кобальтового шторма" — так он называет новую эру конфликтов. В этом мире войны ведутся не только оружием, но и алгоритмами.
"Это не просто война людей, но война машин", — предупреждает мистик в беседе с New York Post. По его словам, человечество может оказаться совсем не готовым к таким вызовам. Традиционная армия бессильна против хакерских атак на энергосети или диверсий против подводных кабелей.
Послания из ледяной бездны

Самое необычное предсказание касается загадочных сигналов из Антарктиды. Проект NASA под названием Antarctic Impulsive Transient Antenna обнаружил странные радиоволны, исходящие из глубины материка.
По данным Daily Mail, эти сигналы нарушают законы физики — они проходят сквозь Землю, что считается невозможным. Большинство ученых списывают аномалию на техническую ошибку. Но Саломе видит в этом нечто большее.
"В простых терминах, это открывает возможность существования зеркальной вселенной, где время течет в противоположном направлении", — заявил мистик британскому изданию. По его мнению, если новый, более чувствительный аппарат PUEO подтвердит сигналы, человечество получит первое доказательство существования параллельных миров.
Запуск нового оборудования запланирован на декабрь 2025-го. Новый аппарат PUEO в пять раз чувствительнее предыдущего, сообщает Daily Mail. Саломе уверен: если сигналы повторятся, к 2030-му кто-то из ученых получит Нобелевскую премию за открытие "новой физики".
Но есть и более фантастические теории. "Что, если сигналы исходят не от природы? Они могут быть результатом нечеловеческих технологий", — размышляет мистик в интервью. По его мнению, люди слишком озабочены тем, что происходит в космосе, и забывают о том, что может скрываться под землей.

Украинский сценарий

Что касается ситуации на Украине, то здесь пророчества Саломе особенно мрачны, отмечается на сайте телеканала "360". К 2026-му конфликт завершится не мирным соглашением, а фактическим разделом страны.
Но главная опасность кроется не в территориальных изменениях. Мистик описывает происходящее как "инфраструктурный коллапс нового типа", где традиционные боевые действия отходят на второй план.
 
 
 
