https://ria.ru/20250126/kabel-1995568855.html

В Латвии заявили о повреждении подводного кабеля со Швецией

В Латвии заявили о повреждении подводного кабеля со Швецией - РИА Новости, 26.01.2025

В Латвии заявили о повреждении подводного кабеля со Швецией

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией получил повреждения, передает портал LSM со ссылкой на владельца — компанию "Латвийский государственный... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T16:50:00+03:00

2025-01-26T16:50:00+03:00

2025-01-26T23:28:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией получил повреждения, передает портал LSM со ссылкой на владельца — компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр"."Рано утром в воскресенье в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель госпредприятия "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", — говорится в сообщении.Отмечается, что системы мониторинга компании зафиксировали перебои в передаче данных на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом."Есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешним воздействием", — цитирует СМИ руководителя отдела коммуникаций госпредприятия Винеты Спругайне.По ее словам, глубина кабеля превышает 50 метров, поэтому тип повреждения определят только после начала ремонтных работ. По инициативе "Латвийского государственного радиотелевизионного центра" было возбуждено уголовное дело.Премьер-министр страны Эвика Силиня созвала совещание ответственных служб и министерств из-за произошедшего. На пресс-конференции она заявила, что Латвия готова к возможным кризисам и альтернативной передаче данных. Глава правительства также связалась с коллегами из Швеции и стран Балтии, Стокгольм пообещал оказать помощь.Как позднее сообщил командующий латвийскими Военно-морскими силами адмирал Марис Поленцс, на месте повреждения подводного кабеля зафиксировали сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты, но не обнаружили никакой подозрительной активности.Повреждение кабелей в Балтийском мореЭто не первый инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20250126/kabel-1995571667.html

https://ria.ru/20250120/zaharova-1994689643.html

https://ria.ru/20250119/kabel-1994482902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, латвия, швеция, балтийское море, финляндия