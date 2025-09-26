Рейтинг@Mail.ru
Астероид диаметром два метра пролетел рядом с Землей - РИА Новости, 26.09.2025
Наука
 
11:00 26.09.2025
Астероид диаметром два метра пролетел рядом с Землей
Астероид диаметром два метра пролетел рядом с Землей
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Астероид диаметром два метра пролетел в среду совсем рядом с Землёй, он был на таком расстоянии от планеты, на котором находятся навигационные спутники, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 метра пролетел 24 сентября (в среду) совсем рядом с планетой, пройдя в 11.30 утра по московскому времени на расстоянии чуть более 20 тысяч километров (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS)", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что камень впервые обнаружили менее чем за сутки до сближения. Угроз для Земли он, по словам учёных, не представлял. Но пролёт астероида продемонстрировал высокую плотность малых небесных тел во внутренней солнечной системе и возможность их внезапного появления в окрестностях планеты. "Объект был классифицирован как принадлежащий к семейству Атен. По состоянию на настоящий момент к этой группе относится около 3000 небесных тел, из которых около 200 классифицированы как потенциально-опасные астероиды", - рассказали учёные.
Астероид диаметром два метра пролетел рядом с Землей

ИКИ РАН: астероид 2025 SU4 диаметром 2 метра пролетел рядом с Землёй

© NASA / PL-Caltech/TАстероиды на орбите
Астероиды на орбите - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© NASA / PL-Caltech/T
Астероиды на орбите. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Астероид диаметром два метра пролетел в среду совсем рядом с Землёй, он был на таком расстоянии от планеты, на котором находятся навигационные спутники, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 метра пролетел 24 сентября (в среду) совсем рядом с планетой, пройдя в 11.30 утра по московскому времени на расстоянии чуть более 20 тысяч километров (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS)", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что камень впервые обнаружили менее чем за сутки до сближения. Угроз для Земли он, по словам учёных, не представлял. Но пролёт астероида продемонстрировал высокую плотность малых небесных тел во внутренней солнечной системе и возможность их внезапного появления в окрестностях планеты.
"Объект был классифицирован как принадлежащий к семейству Атен. По состоянию на настоящий момент к этой группе относится около 3000 небесных тел, из которых около 200 классифицированы как потенциально-опасные астероиды", - рассказали учёные.
