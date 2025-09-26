Рейтинг@Mail.ru
Археологи нашли доказательство существования античного театра на Тамани
Культура
 
21:39 26.09.2025 (обновлено: 21:49 26.09.2025)
Археологи нашли доказательство существования античного театра на Тамани
Археологи нашли доказательство существования античного театра на Тамани

Ведущие раскопки на Таманском полуострове археологи нашли часть маски сатира

КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Археологи, ведущие раскопки древнегреческой Фанагории на Таманском полуострове при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело", обнаружили часть актерской маски сатира - спутника бога Диониса, что свидетельствует о существовании в античном городе театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Археологическая экспедиция, ведущая раскопки древнегреческого полиса Фанагории на Таманском полуострове при поддержке фонда Олега Дерипаска "Вольное дело", нашла первое археологическое свидетельство существования в городе античного театра - часть актерской маски сатира, веселого спутника бога Диониса и одного из самых узнаваемых персонажей античной комедии", - сообщили агентству в фонде "Вольное дело".
Находку обнаружили в центральной части города. Фрагмент датируется II веком до нашей эры. Как сообщают в фонде, маска, судя по всему, была театральным реквизитом - древнегреческие актеры использовали их, чтобы менять роли и эмоции персонажей во время спектакля.
"Фрагмент маски, относящийся ко II веку до нашей эры, сохранил правую часть лица сатира: большое ухо, выступающие скулы, глаз со зрачком в виде сквозного отверстия и густую бороду. По ярким краскам видно, что это маска актера новой комедии: глаз обведен голубым, борода и усы - красные. Сбоку есть отверстие для ремешка, с помощью которого актер закреплял маску на голове. Размеры маски (около 30 сантиметров в длину), а также крупные вырезы глаз и рта указывают на то, что она была настоящим театральным реквизитом", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Фанагории находили только небольшие ритуальные 10-сантиметровые маски: две маски сатиров и одну - комического актера. Археологи не исключают, что эти маски могли использовать и для жертвенных подношений богам.
"В том, что в Фанагории был театр, нет ни малейших сомнений. Мы предполагаем, что он располагался на холме, откуда открывается красивый вид на море и современную Керчь - древнегреческий Пантикапей, столицу Боспорского царства", - заявил руководитель Фанагорийской экспедиции Владимир Кузнецов, его цитирует пресс-служба.
Древний город Фанагория, раскопки которого ведутся при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело", просуществовал более 1500 лет и был столицей азиатской части Боспорского царства, древнейшего государственного образования на территории России. Сегодня это крупнейший в стране античный памятник. Среди выдающихся находок Фанагорийской экспедиции - дворец царя Митридата VI, два древнегреческих храма и затонувший античный корабль. Находки из Фанагории хранятся в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музеях Великобритании, Германии и других стран.
Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное дело" основан промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтерства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России.
