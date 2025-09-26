https://ria.ru/20250926/arheologi-2044709534.html

Археологи нашли доказательство существования античного театра на Тамани

Археологи нашли доказательство существования античного театра на Тамани - РИА Новости, 26.09.2025

Археологи нашли доказательство существования античного театра на Тамани

Археологи, ведущие раскопки древнегреческой Фанагории на Таманском полуострове при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело", обнаружили часть актерской... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T21:39:00+03:00

2025-09-26T21:39:00+03:00

2025-09-26T21:49:00+03:00

культура

россия

таманский полуостров

керчь

олег дерипаска

владимир кузнецов (вован)

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg

КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Археологи, ведущие раскопки древнегреческой Фанагории на Таманском полуострове при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело", обнаружили часть актерской маски сатира - спутника бога Диониса, что свидетельствует о существовании в античном городе театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "Археологическая экспедиция, ведущая раскопки древнегреческого полиса Фанагории на Таманском полуострове при поддержке фонда Олега Дерипаска "Вольное дело", нашла первое археологическое свидетельство существования в городе античного театра - часть актерской маски сатира, веселого спутника бога Диониса и одного из самых узнаваемых персонажей античной комедии", - сообщили агентству в фонде "Вольное дело". Находку обнаружили в центральной части города. Фрагмент датируется II веком до нашей эры. Как сообщают в фонде, маска, судя по всему, была театральным реквизитом - древнегреческие актеры использовали их, чтобы менять роли и эмоции персонажей во время спектакля. "Фрагмент маски, относящийся ко II веку до нашей эры, сохранил правую часть лица сатира: большое ухо, выступающие скулы, глаз со зрачком в виде сквозного отверстия и густую бороду. По ярким краскам видно, что это маска актера новой комедии: глаз обведен голубым, борода и усы - красные. Сбоку есть отверстие для ремешка, с помощью которого актер закреплял маску на голове. Размеры маски (около 30 сантиметров в длину), а также крупные вырезы глаз и рта указывают на то, что она была настоящим театральным реквизитом", - добавили в пресс-службе. Ранее в Фанагории находили только небольшие ритуальные 10-сантиметровые маски: две маски сатиров и одну - комического актера. Археологи не исключают, что эти маски могли использовать и для жертвенных подношений богам. "В том, что в Фанагории был театр, нет ни малейших сомнений. Мы предполагаем, что он располагался на холме, откуда открывается красивый вид на море и современную Керчь - древнегреческий Пантикапей, столицу Боспорского царства", - заявил руководитель Фанагорийской экспедиции Владимир Кузнецов, его цитирует пресс-служба. Древний город Фанагория, раскопки которого ведутся при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело", просуществовал более 1500 лет и был столицей азиатской части Боспорского царства, древнейшего государственного образования на территории России. Сегодня это крупнейший в стране античный памятник. Среди выдающихся находок Фанагорийской экспедиции - дворец царя Митридата VI, два древнегреческих храма и затонувший античный корабль. Находки из Фанагории хранятся в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музеях Великобритании, Германии и других стран. Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное дело" основан промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтерства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России.

https://ria.ru/20250921/nakhodki-2042814091.html

https://ria.ru/20250907/nakhodka-2040025379.html

https://ria.ru/20250813/nauka-2034947495.html

россия

таманский полуостров

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, таманский полуостров, керчь, олег дерипаска, владимир кузнецов (вован), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина