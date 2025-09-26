https://ria.ru/20250926/alkogol-2044591047.html
Житель Ленинградской области разводил спирт и продавал односельчанам
Житель Ленинградской области разводил спирт и продавал односельчанам - РИА Новости, 26.09.2025
Житель Ленинградской области разводил спирт и продавал односельчанам
Подозреваемый по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, по предварительным данным, покупал спирт и разводил его водой для... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:40:00+03:00
2025-09-26T13:40:00+03:00
2025-09-26T15:12:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
сланцевский район
ирина волк
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044521273_0:245:1280:965_1920x0_80_0_0_c12f5b1dae10b3b38dc3dcb85aa5cc49.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подозреваемый по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, по предварительным данным, покупал спирт и разводил его водой для продажи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. "Коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы, который подозревается в причинении смерти по неосторожности. Немногим позже задержана его знакомая из соседней деревни, которая, предположительно, продавала пенсионеру алкогольное сырье. Предварительно установлено, что пенсионер приобретал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам", - написала Волк в своем Telegram-канале.По ее словам, в жилищах отравившихся людей "были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя". Она добавила, что полицейские выясняют происхождение сырья для производства суррогата и другие обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250926/otravlenie-2044586649.html
ленинградская область
россия
сланцевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044521273_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ba1ec525014f92e2f97c8a92c3d06a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, сланцевский район, ирина волк, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Сланцевский район, Ирина Волк, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
Житель Ленинградской области разводил спирт и продавал односельчанам
В Ленинградской области пенсионер продавал разведённый водой палёный спирт
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подозреваемый по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, по предварительным данным, покупал спирт и разводил его водой для продажи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых.
«
"Коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы, который подозревается в причинении смерти по неосторожности. Немногим позже задержана его знакомая из соседней деревни, которая, предположительно, продавала пенсионеру алкогольное сырье. Предварительно установлено, что пенсионер приобретал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, в жилищах отравившихся людей "были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя".
Она добавила, что полицейские выясняют происхождение сырья для производства суррогата и другие обстоятельства произошедшего.