Житель Ленинградской области разводил спирт и продавал односельчанам
13:40 26.09.2025 (обновлено: 15:12 26.09.2025)
Житель Ленинградской области разводил спирт и продавал односельчанам
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подозреваемый по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, по предварительным данным, покупал спирт и разводил его водой для продажи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. &quot;Коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы, который подозревается в причинении смерти по неосторожности. Немногим позже задержана его знакомая из соседней деревни, которая, предположительно, продавала пенсионеру алкогольное сырье. Предварительно установлено, что пенсионер приобретал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам&quot;, - написала Волк в своем Telegram-канале.По ее словам, в жилищах отравившихся людей "были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя". Она добавила, что полицейские выясняют происхождение сырья для производства суррогата и другие обстоятельства произошедшего.
происшествия, ленинградская область, россия, сланцевский район, ирина волк, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подозреваемый по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, по предварительным данным, покупал спирт и разводил его водой для продажи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых.
"Коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы, который подозревается в причинении смерти по неосторожности. Немногим позже задержана его знакомая из соседней деревни, которая, предположительно, продавала пенсионеру алкогольное сырье. Предварительно установлено, что пенсионер приобретал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам", - написала Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, в жилищах отравившихся людей "были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя".
Она добавила, что полицейские выясняют происхождение сырья для производства суррогата и другие обстоятельства произошедшего.
