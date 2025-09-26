https://ria.ru/20250926/alkogol-2044591047.html

Житель Ленинградской области разводил спирт и продавал односельчанам

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подозреваемый по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, по предварительным данным, покупал спирт и разводил его водой для продажи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. "Коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы, который подозревается в причинении смерти по неосторожности. Немногим позже задержана его знакомая из соседней деревни, которая, предположительно, продавала пенсионеру алкогольное сырье. Предварительно установлено, что пенсионер приобретал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам", - написала Волк в своем Telegram-канале.По ее словам, в жилищах отравившихся людей "были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя". Она добавила, что полицейские выясняют происхождение сырья для производства суррогата и другие обстоятельства произошедшего.

