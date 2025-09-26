https://ria.ru/20250926/alkogol-2044546733.html

Появились кадры с места производства суррогата в Ленинградской области

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Прокуратура Ленинградской области показала видеокадры с места, где, предположительно, хранили спирт, из которого впоследствии производили отравивший людей суррогатный алкоголь. В пятницу прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. На кадрах прокуратуры Ленинградской области, опубликованных в Telegram-канале ведомства, в помещении, похожем на чердак, на полу разбросано много канистр, в том числе пустых.

Суррогатный алкоголь в Ленинградской области В полиции рассказали подробности истории с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти. Так, задержан житель деревни Гостицы. Он покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам. 24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы. В жилищах каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя. Задержана также жительница соседней деревни – знакомая пенсионера, у которой он и приобретал спирт. Видео публикует прокуратура Ленобласти. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-26T13:08 true PT0M22S

