Под Петербургом 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь
В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области умерли от отравления алкоголем 19 человек, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области умерли от отравления алкоголем 19 человек, сообщила пресс-служба регионального правительства."По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно восемь случаев, где причиной смерти явился метанол", —говорится в релизе.По предварительным данным, отравления произошли из-за несанкционированного частного производства и торговли спиртным "с рук", добавили в пресс-службе.Сегодня стало известно, что в деревне Гостицы и городе Сланцы от отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек. Еще трое находятся в больнице, состояние одного из них крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Продавцов алкоголя уже задержали, это 79-летний мужчина и женщина 1964 года рождения, сообщил региональный главк Следственного комитета. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие ходатайствует в суде о заключении обоих под стражу.
Суррогатный алкоголь в Ленинградской области
В полиции рассказали подробности истории с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти. Так, задержан житель деревни Гостицы. Он покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам. 24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы. В жилищах каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя.
Задержана также жительница соседней деревни – знакомая пенсионера, у которой он и приобретал спирт. Видео публикует прокуратура Ленобласти.
