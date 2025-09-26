Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области завели дело после отравления людей алкоголем
09:53 26.09.2025 (обновлено: 14:33 26.09.2025)
В Ленинградской области завели дело после отравления людей алкоголем
Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ленобласти после отравления суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 26.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ленобласти после отравления суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбуждённое по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности - ред.)", - говорится в сообщении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ленобласти после отравления суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбуждённое по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности - ред.)", - говорится в сообщении.
