В Ленинградской области завели дело после отравления людей алкоголем
В Ленинградской области завели дело после отравления людей алкоголем
Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ленобласти после отравления суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 26.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ленобласти после отравления суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбуждённое по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности - ред.)", - говорится в сообщении.
