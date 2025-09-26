Рейтинг@Mail.ru
Под Петербургом 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь
26.09.2025
Под Петербургом 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь
Под Петербургом 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области 19 человек умерли от отравления алкоголем, сообщила пресс-служба регионального правительства.В восьми случаях лабораторно подтверждено, что причиной смерти стал метанол.В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, к отравлению привели несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук.Последний инцидент произошел в деревне Гостицы и городе Сланцы. По информации источника РИА Новости в оперативных службах, там скончалось семь человек, трое находятся в больнице.Людей, которые продавали алкоголь, уже задержали, заявили в областной прокуратуре. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Как уточнил Telegram-канал "Mash на Мойке", задержанный — 79-летний мужчина, а одна из пострадавших — его 75-летняя жена. Из дома семьи изъяли пустые бутылки и канистры.
Под Петербургом 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь

© Фото : прокуратура Ленинградской областиФото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramЕмкости и принадлежности для производства алкоголя, обнаруженные на чердаке частного дома после проверки по факту смертельного отравления нескольких жителей Сланцевского района Ленинградской области
Емкости и принадлежности для производства алкоголя, обнаруженные на чердаке частного дома после проверки по факту смертельного отравления нескольких жителей Сланцевского района Ленинградской области
