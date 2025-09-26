Под Петербургом 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь
В Ленинградской области 19 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем
© Фото : прокуратура Ленинградской областиФото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области 19 человек умерли от отравления алкоголем, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В восьми случаях лабораторно подтверждено, что причиной смерти стал метанол.
В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, к отравлению привели несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук.
Последний инцидент произошел в деревне Гостицы и городе Сланцы. По информации источника РИА Новости в оперативных службах, там скончалось семь человек, трое находятся в больнице.
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramЕмкости и принадлежности для производства алкоголя, обнаруженные на чердаке частного дома после проверки по факту смертельного отравления нескольких жителей Сланцевского района Ленинградской области
Емкости и принадлежности для производства алкоголя, обнаруженные на чердаке частного дома после проверки по факту смертельного отравления нескольких жителей Сланцевского района Ленинградской области
Людей, которые продавали алкоголь, уже задержали, заявили в областной прокуратуре. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как уточнил Telegram-канал "Mash на Мойке", задержанный — 79-летний мужчина, а одна из пострадавших — его 75-летняя жена. Из дома семьи изъяли пустые бутылки и канистры.
17 сентября, 09:01