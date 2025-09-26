Рейтинг@Mail.ru
09:39 26.09.2025 (обновлено: 14:33 26.09.2025)
В Ленинградской области жители отравились суррогатным алкоголем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Несколько жителей Сланцевского района Ленобласти отравились суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского городская прокуратура проводит проверку по факту отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей Сланцевского района", - говорится в сообщении.
ленинградская область, происшествия, сланцевский район, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Ленинградская область, Происшествия, Сланцевский район, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
Алкоголь, обнаруженный при проверке по факту отравления нескольких жителей Сланцевского района
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/Telegram
Алкоголь, обнаруженный при проверке по факту отравления нескольких жителей Сланцевского района
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Несколько жителей Сланцевского района Ленобласти отравились суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского городская прокуратура проводит проверку по факту отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей Сланцевского района", - говорится в сообщении.
Ленинградская областьПроисшествияСланцевский районОтравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
 
 
