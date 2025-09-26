https://ria.ru/20250926/alkogol-2044501191.html
В Ленинградской области жители отравились суррогатным алкоголем
В Ленинградской области жители отравились суррогатным алкоголем - РИА Новости, 26.09.2025
В Ленинградской области жители отравились суррогатным алкоголем
Несколько жителей Сланцевского района Ленобласти отравились суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 26.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Несколько жителей Сланцевского района Ленобласти отравились суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского городская прокуратура проводит проверку по факту отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей Сланцевского района", - говорится в сообщении.
