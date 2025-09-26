https://ria.ru/20250926/aeroport-2044476820.html

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 26.09.2025

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T06:10:00+03:00

2025-09-26T06:10:00+03:00

2025-09-26T06:10:00+03:00

волгоград

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824854137_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_048be932bffb08cdee20498778daec90.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель федерального агентства.

https://ria.ru/20250925/tambov-2044440693.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоград, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность