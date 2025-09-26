https://ria.ru/20250926/aeroport-2044476820.html
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель федерального агентства.
