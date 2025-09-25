Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на ЗАЭС продолжает беспокоить, заявил Гросси - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 25.09.2025 (обновлено: 16:02 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/zaes-2044279745.html
Ситуация на ЗАЭС продолжает беспокоить, заявил Гросси
Ситуация на ЗАЭС продолжает беспокоить, заявил Гросси - РИА Новости, 25.09.2025
Ситуация на ЗАЭС продолжает беспокоить, заявил Гросси
Ситуация на Запорожской АЭС продолжает беспокоить, МАГАТЭ следит за ней ежедневно и будет обсуждать ее как с российской, так и с украинской сторонами, рассказал РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T13:47:00+03:00
2025-09-25T16:02:00+03:00
магатэ
москва
рафаэль гросси
запорожская аэс
энергодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338159_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_e91f4f8c4d1007b9ef0e79aa5e594192.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС продолжает беспокоить, МАГАТЭ следит за ней ежедневно и будет обсуждать ее как с российской, так и с украинской сторонами, рассказал глава агентства Рафаэль Гросси."Ситуация продолжает беспокоить, мы следим за ней день за днём. Агентство сообщило о новых инцидентах, в частности, прекращение внешнего энергоснабжения в десятый раз. Мы считаем, это нарушает безопасность объекта... Это мы будем обсуждать тут, в Москве, и с украинской стороной тоже буду обсуждать", - сказал он на полях открытия форума "Мировая атомная неделя".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
https://ria.ru/20250924/zaes-2043901639.html
москва
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338159_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_812219c0c1bee4bbce05e1160464edf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, москва, рафаэль гросси, запорожская аэс, энергодар
МАГАТЭ, Москва, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Энергодар
Ситуация на ЗАЭС продолжает беспокоить, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ следит за ситуацией на ЗАЭС ежедневно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС продолжает беспокоить, МАГАТЭ следит за ней ежедневно и будет обсуждать ее как с российской, так и с украинской сторонами, рассказал глава агентства Рафаэль Гросси.
"Ситуация продолжает беспокоить, мы следим за ней день за днём. Агентство сообщило о новых инцидентах, в частности, прекращение внешнего энергоснабжения в десятый раз. Мы считаем, это нарушает безопасность объекта... Это мы будем обсуждать тут, в Москве, и с украинской стороной тоже буду обсуждать", - сказал он на полях открытия форума "Мировая атомная неделя".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
На ЗАЭС рассказали, кто виноват в потере внешнего электроснабжения станции
24 сентября, 07:19
 
МАГАТЭМоскваРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала