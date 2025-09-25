https://ria.ru/20250925/zaes-2044279745.html

Ситуация на ЗАЭС продолжает беспокоить, заявил Гросси

Ситуация на Запорожской АЭС продолжает беспокоить, МАГАТЭ следит за ней ежедневно и будет обсуждать ее как с российской, так и с украинской сторонами, рассказал РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС продолжает беспокоить, МАГАТЭ следит за ней ежедневно и будет обсуждать ее как с российской, так и с украинской сторонами, рассказал глава агентства Рафаэль Гросси."Ситуация продолжает беспокоить, мы следим за ней день за днём. Агентство сообщило о новых инцидентах, в частности, прекращение внешнего энергоснабжения в десятый раз. Мы считаем, это нарушает безопасность объекта... Это мы будем обсуждать тут, в Москве, и с украинской стороной тоже буду обсуждать", - сказал он на полях открытия форума "Мировая атомная неделя".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

