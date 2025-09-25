https://ria.ru/20250925/vsu-2044195879.html

Пасечник рассказал о ночных атаках ВСУ в ЛНР

Пасечник рассказал о ночных атаках ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2025

Пасечник рассказал о ночных атаках ВСУ в ЛНР

Украинские войска за ночь атаковали 4 муниципалитета в ЛНР, повреждена гражданская инфраструктура, жертв нет, уничтожено 15 беспилотников, сообщил в четверг... РИА Новости, 25.09.2025

ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска за ночь атаковали 4 муниципалитета в ЛНР, повреждена гражданская инфраструктура, жертв нет, уничтожено 15 беспилотников, сообщил в четверг глава республики Леонид Пасечник."ВСУ усилили удары по территории республики. За ночь противник атаковал 4 муниципалитета. Под ударами оказались Счастье, Новопсков, пригороды Красного Луча и Северодонецка. В населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура", - написал Пасечник в своем Telegram-канале, уточнив, что обошлось без жертв.Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе подразделений ПВО удается минимизировать атаки врага, всего уничтожено 15 беспилотников. Глава региона отметил, что оперативные службы своевременно среагировали и устранили последствия.

