ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки

2025-09-25T12:28:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 280 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Орлы Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

