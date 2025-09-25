https://ria.ru/20250925/vsu--2044262030.html
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 25.09.2025
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 280 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Днепропетровской и Запорожской... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:28:00+03:00
2025-09-25T12:28:00+03:00
2025-09-25T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
запорожская область
орел
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 280 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Орлы Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
орел
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad51ced4a9765fa78f1b08422b9b2c88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, орел, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Орел, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки