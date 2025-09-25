Рейтинг@Mail.ru
Инфоцентр ВСМ показал трассу Москва-Петербург со всеми остановками - РИА Новости, 25.09.2025
19:39 25.09.2025
Инфоцентр ВСМ показал трассу Москва-Петербург со всеми остановками
москва
санкт-петербург
валдай
ленинградский вокзал
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инфоцентр ВСМ показал высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва -Санкт-Петербург со всеми 14 остановками, следует из его материалов, предоставленных РИА Новости. Там 14 остановок. В том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
москва
санкт-петербург
валдай
москва, санкт-петербург, валдай, ленинградский вокзал
Москва, Санкт-Петербург, Валдай, Ленинградский вокзал
© ВСМ | "Москва — Санкт-Петербург"/TelegramВысокоскоростная железнодорожная магистраль Москва -Санкт-Петербург
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва -Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© ВСМ | "Москва — Санкт-Петербург"/Telegram
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва -Санкт-Петербург
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инфоцентр ВСМ показал высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва -Санкт-Петербург со всеми 14 остановками, следует из его материалов, предоставленных РИА Новости.
Там 14 остановок. В том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
На предприятии РСП-1 в Санкт-Петербурге началась сварка 800-метровых рельсовых плетей для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Мишустин рассказал, сколько будет занимать путь Москва — Петербург на ВСМ
16 сентября, 16:03
 
МоскваСанкт-ПетербургВалдайЛенинградский вокзал
 
 
