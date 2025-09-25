https://ria.ru/20250925/vsm-2044408915.html

Инфоцентр ВСМ показал трассу Москва-Петербург со всеми остановками

Инфоцентр ВСМ показал трассу Москва-Петербург со всеми остановками

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инфоцентр ВСМ показал высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва -Санкт-Петербург со всеми 14 остановками, следует из его материалов, предоставленных РИА Новости. Там 14 остановок. В том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

