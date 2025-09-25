В Вашингтоне убрали статую Трампа и Эпштейна
С аллеи у Капитолия убрали статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСтатуя, на которой Трамп и обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Эпштейн держатся за руки напротив Капитолия
Статуя, на которой Трамп и обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Эпштейн держатся за руки напротив Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, установленную неизвестными перед Капитолием, убрали, сообщает портал Axios.
"Статуя президента Трампа, держащего руку Джеффри Эпштейна, была убрана с Национальной аллеи в Вашингтоне через день после ее появления", - пишет портал.
Axios приводит слова представителя министерства внутренних дел Элизабет Пис о том, что статую убрали, потому что она не соответствовала выданному временному разрешению.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
