Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2025
21:13 25.09.2025
Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН
в мире
россия
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
генеральная ассамблея оон
оон
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что американский лидер Дональд Трамп "может подыгрывать" различным лидерам, делая заявления о президенте РФ Владимире Путине на полях Генассамблеи ООН, хотя картина гораздо более сложная. "Ну да, на Генассамблее (Трамп - ред.) беседует с различными лидерами. В какой-степени может подыгрывать им, но картина гораздо более сложная", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя последние заявления американского президента о Путине.
в мире, россия, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© Фото : UN Photo/Loey FelipeДональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что американский лидер Дональд Трамп "может подыгрывать" различным лидерам, делая заявления о президенте РФ Владимире Путине на полях Генассамблеи ООН, хотя картина гораздо более сложная.
"Ну да, на Генассамблее (Трамп - ред.) беседует с различными лидерами. В какой-степени может подыгрывать им, но картина гораздо более сложная", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя последние заявления американского президента о Путине.
На Западе раскрыли важную деталь в заявлении Трампа в ООН
Вчера, 19:32
 
Заголовок открываемого материала