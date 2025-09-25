https://ria.ru/20250925/ushakov-2044433310.html

Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что американский лидер Дональд Трамп "может подыгрывать" различным лидерам, делая заявления о президенте РФ Владимире Путине на полях Генассамблеи ООН, хотя картина гораздо более сложная. "Ну да, на Генассамблее (Трамп - ред.) беседует с различными лидерами. В какой-степени может подыгрывать им, но картина гораздо более сложная", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя последние заявления американского президента о Путине.

