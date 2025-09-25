https://ria.ru/20250925/ushakov-2044433310.html
Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН
Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2025
Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что американский лидер Дональд Трамп "может подыгрывать" различным лидерам, делая заявления о президенте РФ... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:13:00+03:00
2025-09-25T21:13:00+03:00
2025-09-25T21:13:00+03:00
в мире
россия
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043815499_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6e3fa65f299280f5de1ab8ba5d3e5c39.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что американский лидер Дональд Трамп "может подыгрывать" различным лидерам, делая заявления о президенте РФ Владимире Путине на полях Генассамблеи ООН, хотя картина гораздо более сложная. "Ну да, на Генассамблее (Трамп - ред.) беседует с различными лидерами. В какой-степени может подыгрывать им, но картина гораздо более сложная", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя последние заявления американского президента о Путине.
https://ria.ru/20250925/tramp-2044406792.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043815499_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_7c84efb429c8f3c2265ed9c02c03d301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН
Ушаков: Трамп может подыгрывать лидерам разных стран, говоря о Путине