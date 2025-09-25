https://ria.ru/20250925/ushakov-2044432823.html
Ушаков рассказал о каналах связи с США
Ушаков рассказал о каналах связи с США
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления из Вашингтона в адрес Москвы, сообщил, что, помимо публичных высказываний, есть контакты по закрытым каналам. "Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как работать с США на фоне противоречивых заявлений из Вашингтона.
