Ушаков рассказал о каналах связи с США

Ушаков рассказал о каналах связи с США - РИА Новости, 25.09.2025

Ушаков рассказал о каналах связи с США

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления из Вашингтона в адрес Москвы, сообщил, что, помимо публичных высказываний, есть контакты по... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления из Вашингтона в адрес Москвы, сообщил, что, помимо публичных высказываний, есть контакты по закрытым каналам. "Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как работать с США на фоне противоречивых заявлений из Вашингтона.

