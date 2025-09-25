Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о каналах связи с США - РИА Новости, 25.09.2025
21:10 25.09.2025
Ушаков рассказал о каналах связи с США
2025-09-25T21:10:00+03:00
2025-09-25T21:10:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
россия
москва
юрий ушаков
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления из Вашингтона в адрес Москвы, сообщил, что, помимо публичных высказываний, есть контакты по закрытым каналам. "Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как работать с США на фоне противоречивых заявлений из Вашингтона.
вашингтон (штат)
россия
москва
в мире, вашингтон (штат), россия, москва, юрий ушаков
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Москва, Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления из Вашингтона в адрес Москвы, сообщил, что, помимо публичных высказываний, есть контакты по закрытым каналам.
"Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как работать с США на фоне противоречивых заявлений из Вашингтона.
Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле
Вчера, 21:03
 
В миреВашингтон (штат)РоссияМоскваЮрий Ушаков
 
 
