Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия принимает во внимание всю информацию, поступающую от США из разных источников, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакт по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам — все это учитывается в нашей позиции", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о противоречивой риторике из Вашингтона.
Ушаков не исключил, что американский президент Дональд Трамп может подыгрывать различным лидерам, делая заявления о Владимире Путине на полях Генассамблеи ООН.
Во вторник глава Белого дома заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые выводы по Украине под влиянием видения Владимира Зеленского.
