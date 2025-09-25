Рейтинг@Mail.ru
Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле
21:03 25.09.2025 (обновлено: 22:28 25.09.2025)
Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле
Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.09.2025
Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле
Россия принимает во внимание всю информацию, поступающую от США из разных источников, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
россия
сша
юрий ушаков
дональд трамп
павел зарубин
владимир путин
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия принимает во внимание всю информацию, поступающую от США из разных источников, заявил помощник президента Юрий Ушаков."Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакт по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам — все это учитывается в нашей позиции", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о противоречивой риторике из Вашингтона.Ушаков не исключил, что американский президент Дональд Трамп может подыгрывать различным лидерам, делая заявления о Владимире Путине на полях Генассамблеи ООН.Во вторник глава Белого дома заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые выводы по Украине под влиянием видения Владимира Зеленского.
россия
сша
Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле

Ушаков: Россия учитывает сигналы, поступающие по публичным и закрытым каналам

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия принимает во внимание всю информацию, поступающую от США из разных источников, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакт по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам — все это учитывается в нашей позиции", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о противоречивой риторике из Вашингтона.
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Эксперт оценил слова Трампа о хороших отношениях с Путиным
24 сентября, 12:30
Ушаков не исключил, что американский президент Дональд Трамп может подыгрывать различным лидерам, делая заявления о Владимире Путине на полях Генассамблеи ООН.
Во вторник глава Белого дома заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые выводы по Украине под влиянием видения Владимира Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
24 сентября, 08:00
 
