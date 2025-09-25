https://ria.ru/20250925/ushakov-2044431356.html

Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле

Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.09.2025

Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле

Россия принимает во внимание всю информацию, поступающую от США из разных источников, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T21:03:00+03:00

2025-09-25T21:03:00+03:00

2025-09-25T22:28:00+03:00

в мире

россия

сша

юрий ушаков

дональд трамп

павел зарубин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия принимает во внимание всю информацию, поступающую от США из разных источников, заявил помощник президента Юрий Ушаков."Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакт по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам — все это учитывается в нашей позиции", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о противоречивой риторике из Вашингтона.Ушаков не исключил, что американский президент Дональд Трамп может подыгрывать различным лидерам, делая заявления о Владимире Путине на полях Генассамблеи ООН.Во вторник глава Белого дома заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые выводы по Украине под влиянием видения Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250924/tramp-2043984559.html

https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, юрий ушаков, дональд трамп, павел зарубин, владимир путин