В России собрали 121 миллион тонн зерновых

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские аграрии собрали уже порядка 121 миллиона тонн зерновых, из них 87 миллионов тонн пшеницы, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн зерна сохраняется, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Как вы знаете, большинство компаний находятся на завершающем этапе. Более 85% площадей зерновых и зернобобовых убрано. Темпы выше прошлого года. На сегодняшний день собрали 121 миллион зерновых и 87 миллионов тонн пшеницы… Наш прогноз сохраняется в 135 миллионов тонн", - сообщила Лут. Прогноз Минсельхоза РФ по урожаю зерна в 2025 году составляет порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн.

