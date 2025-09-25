https://ria.ru/20250925/urozhay-2044244745.html
В России собрали 121 миллион тонн зерновых
25.09.2025
В России собрали 121 миллион тонн зерновых
Российские аграрии собрали уже порядка 121 миллиона тонн зерновых, из них 87 миллионов тонн пшеницы, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн зерна сохраняется
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские аграрии собрали уже порядка 121 миллиона тонн зерновых, из них 87 миллионов тонн пшеницы, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн зерна сохраняется, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Как вы знаете, большинство компаний находятся на завершающем этапе. Более 85% площадей зерновых и зернобобовых убрано. Темпы выше прошлого года. На сегодняшний день собрали 121 миллион зерновых и 87 миллионов тонн пшеницы… Наш прогноз сохраняется в 135 миллионов тонн", - сообщила Лут. Прогноз Минсельхоза РФ по урожаю зерна в 2025 году составляет порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн.
