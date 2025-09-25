Рейтинг@Mail.ru
В России собрали 121 миллион тонн зерновых
11:40 25.09.2025
В России собрали 121 миллион тонн зерновых
В России собрали 121 миллион тонн зерновых
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские аграрии собрали уже порядка 121 миллиона тонн зерновых, из них 87 миллионов тонн пшеницы, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн зерна сохраняется, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Как вы знаете, большинство компаний находятся на завершающем этапе. Более 85% площадей зерновых и зернобобовых убрано. Темпы выше прошлого года. На сегодняшний день собрали 121 миллион зерновых и 87 миллионов тонн пшеницы… Наш прогноз сохраняется в 135 миллионов тонн", - сообщила Лут. Прогноз Минсельхоза РФ по урожаю зерна в 2025 году составляет порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн.
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ
Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские аграрии собрали уже порядка 121 миллиона тонн зерновых, из них 87 миллионов тонн пшеницы, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн зерна сохраняется, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
"Как вы знаете, большинство компаний находятся на завершающем этапе. Более 85% площадей зерновых и зернобобовых убрано. Темпы выше прошлого года. На сегодняшний день собрали 121 миллион зерновых и 87 миллионов тонн пшеницы… Наш прогноз сохраняется в 135 миллионов тонн", - сообщила Лут.
Прогноз Минсельхоза РФ по урожаю зерна в 2025 году составляет порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн.
Экономика Россия Оксана Лут Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) Госдума РФ
 
 
