23:34 25.09.2025 (обновлено: 23:58 25.09.2025)
Трамп подписал указ о сделке по TikTok
Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам.После ее заключения компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов.На прошлой неделе Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон стремится развивать торговое сотрудничество с Пекином и будет поддерживать двусторонние консультации для решения вопроса с TikTok. Си Цзиньпин отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна. Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.ByteDance поблагодарила лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.
Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам.
После ее заключения компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Французский депутат выступил с обвинением против TikTok
11 сентября, 17:13
На прошлой неделе Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон стремится развивать торговое сотрудничество с Пекином и будет поддерживать двусторонние консультации для решения вопроса с TikTok.
Си Цзиньпин отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна. Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
ByteDance поблагодарила лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Данные пользователей TikTok будут под контролем США, заявили в Белом доме
22 сентября, 19:03
 
