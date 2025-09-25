https://ria.ru/20250925/ukaz-2044449862.html
Трамп подписал указ о сделке по TikTok
Трамп подписал указ о сделке по TikTok - РИА Новости, 25.09.2025
Трамп подписал указ о сделке по TikTok
Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам.После ее заключения компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов.На прошлой неделе Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон стремится развивать торговое сотрудничество с Пекином и будет поддерживать двусторонние консультации для решения вопроса с TikTok. Си Цзиньпин отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна. Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.ByteDance поблагодарила лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.
