https://ria.ru/20250925/turtsiya-2044245670.html

В Турции отказались говорить о поставках Литве самолетов для выявления БПЛА

В Турции отказались говорить о поставках Литве самолетов для выявления БПЛА - РИА Новости, 25.09.2025

В Турции отказались говорить о поставках Литве самолетов для выявления БПЛА

Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения о поставках в Литву, самолетов, обнаруживающих беспилотники. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:43:00+03:00

2025-09-25T11:43:00+03:00

2025-09-25T11:51:00+03:00

литва

турция

в мире

дональд туск

польша

нато

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg

АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения о поставках в Литву, самолетов, обнаруживающих беспилотники.Турция временно направила в Литву самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), он способен, в частности, обнаруживать низколетящие беспилотники, которые наземные радары не замечают, передает агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников."Мы не комментируем данные сообщения. Деятельность Турции в рамках НАТО, вопрос к министерству оборону, обратитесь к ним", - заявили в администрации.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

https://ria.ru/20250920/spiegel-2043264967.html

https://ria.ru/20250916/lukashenko-2042189767.html

литва

турция

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литва, турция, в мире, дональд туск, польша, нато, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен