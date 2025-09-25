Рейтинг@Mail.ru
В Турции отказались говорить о поставках Литве самолетов для выявления БПЛА
11:43 25.09.2025 (обновлено: 11:51 25.09.2025)
В Турции отказались говорить о поставках Литве самолетов для выявления БПЛА
В Турции отказались говорить о поставках Литве самолетов для выявления БПЛА
Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения о поставках в Литву, самолетов, обнаруживающих беспилотники. РИА Новости, 25.09.2025
АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения о поставках в Литву, самолетов, обнаруживающих беспилотники.Турция временно направила в Литву самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), он способен, в частности, обнаруживать низколетящие беспилотники, которые наземные радары не замечают, передает агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников."Мы не комментируем данные сообщения. Деятельность Турции в рамках НАТО, вопрос к министерству оборону, обратитесь к ним", - заявили в администрации.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.
В Турции отказались говорить о поставках Литве самолетов для выявления БПЛА

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения о поставках в Литву, самолетов, обнаруживающих беспилотники.
Турция временно направила в Литву самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), он способен, в частности, обнаруживать низколетящие беспилотники, которые наземные радары не замечают, передает агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников.
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
СМИ: НАТО считает, что целью БПЛА в Польше был якобы военный центр в Жешуве
20 сентября, 23:11
"Мы не комментируем данные сообщения. Деятельность Турции в рамках НАТО, вопрос к министерству оборону, обратитесь к ним", - заявили в администрации.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Лукашенко: Белоруссия не причастна к БПЛА, залетающим в Польшу и Литву
16 сентября, 12:04
 
