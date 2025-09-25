Рейтинг@Mail.ru
Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома - РИА Новости, 25.09.2025
22:29 25.09.2025
Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома
Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома - РИА Новости, 25.09.2025
Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома
Турция и США подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области мирного атома, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции... РИА Новости, 25.09.2025
в мире
турция
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
марко рубио
СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Турция и США подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области мирного атома, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. "После встречи президентов в их присутствии мы с госсекретарем США Марко Рубио подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области мирного атома", - написал Байрактар в соцсети X. Министр отметил, что Анкара и Вашингтон запустили новый процесс, в рамках которого будет "углублено" полномасштабное сотрудничество в сфере атомной энергии.
турция
сша
в мире, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, марко рубио
В мире, Турция, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Марко Рубио
Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома

Байрактар: Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве по мирному атому

© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги США и Турции
Флаги США и Турции - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги США и Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Турция и США подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области мирного атома, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
"После встречи президентов в их присутствии мы с госсекретарем США Марко Рубио подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области мирного атома", - написал Байрактар в соцсети X.
Министр отметил, что Анкара и Вашингтон запустили новый процесс, в рамках которого будет "углублено" полномасштабное сотрудничество в сфере атомной энергии.
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Посол США считает, что вопроса поставок F-35 Турции решится до конца года
Вчера, 21:51
 
