Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома

Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома - РИА Новости, 25.09.2025

Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома

Турция и США подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области мирного атома, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции

СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Турция и США подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области мирного атома, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. "После встречи президентов в их присутствии мы с госсекретарем США Марко Рубио подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области мирного атома", - написал Байрактар в соцсети X. Министр отметил, что Анкара и Вашингтон запустили новый процесс, в рамках которого будет "углублено" полномасштабное сотрудничество в сфере атомной энергии.

