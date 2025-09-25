https://ria.ru/20250925/turtsija-2044442692.html
Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома
2025-09-25T22:29:00+03:00
СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Турция и США подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области мирного атома, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. "После встречи президентов в их присутствии мы с госсекретарем США Марко Рубио подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области мирного атома", - написал Байрактар в соцсети X. Министр отметил, что Анкара и Вашингтон запустили новый процесс, в рамках которого будет "углублено" полномасштабное сотрудничество в сфере атомной энергии.
