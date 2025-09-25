https://ria.ru/20250925/tramp-2044452927.html

Трамп уверен в том, что Турция не будет покупать российскую нефть

26.09.2025

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что Турция перестанет закупать российскую нефть."Я верю, что он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) перестанет, потому что он может купить ее (нефть - ред.) у многих других", - сказал Трамп в ходе выступления, трансляцию которого вел Белый дом.

Дарья Буймова

