Трамп рассказал, как прошла встреча с Эрдоганом
Трамп рассказал, как прошла встреча с Эрдоганом - РИА Новости, 25.09.2025
Трамп рассказал, как прошла встреча с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла "превосходно".
2025-09-25T21:00:00+03:00
2025-09-25T21:00:00+03:00
2025-09-25T21:11:00+03:00
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла "превосходно".Как сообщают журналисты из пула Белого дома, покинув западное крыло своей администрации, Трамп сказал представителям СМИ, что его очные контакты с Эрдоганом прошли "превосходно". Встреча лидеров двух стран продолжалась немногим более двух часов.
Трамп рассказал, как прошла встреча с Эрдоганом
