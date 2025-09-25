Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, как прошла встреча с Эрдоганом - РИА Новости, 25.09.2025
21:00 25.09.2025 (обновлено: 21:11 25.09.2025)
Трамп рассказал, как прошла встреча с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла "превосходно".
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла "превосходно".Как сообщают журналисты из пула Белого дома, покинув западное крыло своей администрации, Трамп сказал представителям СМИ, что его очные контакты с Эрдоганом прошли "превосходно". Встреча лидеров двух стран продолжалась немногим более двух часов.
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла "превосходно".
Как сообщают журналисты из пула Белого дома, покинув западное крыло своей администрации, Трамп сказал представителям СМИ, что его очные контакты с Эрдоганом прошли "превосходно". Встреча лидеров двух стран продолжалась немногим более двух часов.
