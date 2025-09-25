Трамп и Эрдоган обсудили урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мирный процесс на Украине. Главное — в материале РИА Новости.
Заявления Трампа
"Это может произойти очень скоро: если у нас будет хорошая встреча, то почти сразу".
- Продолжающиеся закупки российских энергоресурсов странами НАТО разочаровывают его.
- Он пообещал не использовать в отношении Москвы выражение "бумажный тигр".
- США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара.
"Я снял их, чтобы дать им (Сирии. — Прим. ред.) шанс вздохнуть".
Заявления Эрдогана
Как сообщили журналисты из пула Белого дома, Трамп оценил встречу с Эрдоганом как "превосходную". Переговоры продолжалась немногим более двух часов.
