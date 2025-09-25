Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Эрдоган обсудили урегулирование на Украине
19:27 25.09.2025 (обновлено: 21:10 25.09.2025)
Трамп и Эрдоган обсудили урегулирование на Украине
Трамп и Эрдоган обсудили урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мирный процесс на Украине. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мирный процесс на Украине. Главное — в материале РИА Новости.Заявления Трампа"Это может произойти очень скоро: если у нас будет хорошая встреча, то почти сразу".&quot;Я снял их, чтобы дать им (Сирии. — Прим. ред.) шанс вздохнуть&quot;.Заявления ЭрдоганаКак сообщили журналисты из пула Белого дома, Трамп оценил встречу с Эрдоганом как "превосходную". Переговоры продолжалась немногим более двух часов.
В мире, США, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, НАТО, F-35, F-16

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мирный процесс на Украине. Главное — в материале РИА Новости.

Заявления Трампа

  • Анкара должна прекратить закупки российской нефти.
  • В случае успешного исхода встречи США отменят санкции против Турции.
«
"Это может произойти очень скоро: если у нас будет хорошая встреча, то почти сразу".
Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером
Дональд Трамп
президент США
  • По мнению Трампа, Эрдоган — жесткий и крайне самоуверенный лидер, но он ему нравится.
  • Глава Турции может может сыграть важную роль в решении кризиса на Украине.
  • Для России "настало время" завершить конфликт.
  • Продолжающиеся закупки российских энергоресурсов странами НАТО разочаровывают его.
  • Он пообещал не использовать в отношении Москвы выражение "бумажный тигр".
  • США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара.
«

"Я снял их, чтобы дать им (Сирии. — Прим. ред.) шанс вздохнуть".

Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером
Дональд Трамп
президент США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Несчастный случай". Трамп преподал урок союзникам на Ближнем Востоке
10 сентября, 08:00

Заявления Эрдогана

  • Он хочет обсудить с Трампом поставки американских истребителей F-35 и F-16.
  • Вместе с лидером США Турция сможет преодолеть все трудности в регионе, но президент не уточнил при этом, в каком именно.
Как сообщили журналисты из пула Белого дома, Трамп оценил встречу с Эрдоганом как "превосходную". Переговоры продолжалась немногим более двух часов.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Аналитик оценил последствия санкций США против России для Турции
6 августа, 07:06
 
