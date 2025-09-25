https://ria.ru/20250925/tramp-2044405336.html

Трамп и Эрдоган обсудили урегулирование на Украине

Президент США Дональд Трамп обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мирный процесс на Украине. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2025

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мирный процесс на Украине. Главное — в материале РИА Новости.Заявления Трампа"Это может произойти очень скоро: если у нас будет хорошая встреча, то почти сразу"."Я снял их, чтобы дать им (Сирии. — Прим. ред.) шанс вздохнуть".Заявления ЭрдоганаКак сообщили журналисты из пула Белого дома, Трамп оценил встречу с Эрдоганом как "превосходную". Переговоры продолжалась немногим более двух часов.

