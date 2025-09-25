https://ria.ru/20250925/tramp-2044401271.html
Трамп разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО
Трамп разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО, несмотря на их позицию по Украине. РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО, несмотря на их позицию по Украине. "Страны НАТО разочаровали в этом плане... Они покупают много оружия, и я полагаю, что они отдают его Украине", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолеты F-35.
