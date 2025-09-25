Рейтинг@Mail.ru
Трамп разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО
19:13 25.09.2025 (обновлено: 20:25 25.09.2025)
Трамп разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО, несмотря на их позицию по Украине. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
турция
сша
украина
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
нато
f-35
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО, несмотря на их позицию по Украине. "Страны НАТО разочаровали в этом плане... Они покупают много оружия, и я полагаю, что они отдают его Украине", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолеты F-35.
в мире, турция, сша, украина, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, нато, f-35
В мире, Турция, США, Украина, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, F-35
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован продолжением закупок российской нефти странами НАТО, несмотря на их позицию по Украине.
"Страны НАТО разочаровали в этом плане... Они покупают много оружия, и я полагаю, что они отдают его Украине", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолеты F-35.
В мире Турция США Украина Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган НАТО F-35
 
 
