Трамп заявил, что готов отменить санкции против Турции
2025-09-25T19:06:00+03:00
в мире
сша
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "немедленно" отменить санкции против Турции, если его предстоящая встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме завершится успешно. "Это может произойти очень скоро: если у нас будет хорошая встреча, то почти сразу", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности снятия ограничений.
2025
