Трамп пообещал больше не использовать выражение "бумажный тигр"
19:03 25.09.2025 (обновлено: 23:52 25.09.2025)
Трамп пообещал больше не использовать выражение "бумажный тигр"
Президент США Дональд Трамп после недавних резких высказываний о России заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после недавних резких высказываний о России заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".Во вторник президент США выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на ГА ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина "могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал Россию как "бумажного тигра"."Я никогда никого не назову "бумажным тигром", — пообещал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после недавних резких высказываний о России заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".
Во вторник президент США выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на ГА ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина "могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал Россию как "бумажного тигра".
"Я никогда никого не назову "бумажным тигром", — пообещал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Заголовок открываемого материала