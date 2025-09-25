https://ria.ru/20250925/tramp-2044399880.html
Трамп пообещал больше не использовать выражение "бумажный тигр"
Трамп пообещал больше не использовать выражение "бумажный тигр" - РИА Новости, 25.09.2025
Трамп пообещал больше не использовать выражение "бумажный тигр"
25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после недавних резких высказываний о России заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".Во вторник президент США выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на ГА ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина "могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал Россию как "бумажного тигра"."Я никогда никого не назову "бумажным тигром", — пообещал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Трамп пообещал больше не использовать выражение "бумажный тигр"
