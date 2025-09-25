Рейтинг@Mail.ru
19:03 25.09.2025 (обновлено: 19:10 25.09.2025)
Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине."Думаю, (для РФ - ред.) настало время остановиться (в конфликте на Украине - ред.)", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине.
"Думаю, (для РФ - ред.) настало время остановиться (в конфликте на Украине - ред.)", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
