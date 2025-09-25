https://ria.ru/20250925/tramp-2044399750.html

Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине

Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 25.09.2025

Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине. РИА Новости, 25.09.2025

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине."Думаю, (для РФ - ред.) настало время остановиться (в конфликте на Украине - ред.)", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

в мире, россия, украина