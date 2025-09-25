https://ria.ru/20250925/tramp-2044399750.html
Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине
Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 25.09.2025
Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине. РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине."Думаю, (для РФ - ред.) настало время остановиться (в конфликте на Украине - ред.)", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине
Трамп: пришло время, чтобы Россия завершила конфликт на Украине