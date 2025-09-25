Рейтинг@Mail.ru
СМИ: прессу могут не пустить на переговоры Эрдогана и Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/tramp-2044332059.html
СМИ: прессу могут не пустить на переговоры Эрдогана и Трампа в Вашингтоне
СМИ: прессу могут не пустить на переговоры Эрдогана и Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 25.09.2025
СМИ: прессу могут не пустить на переговоры Эрдогана и Трампа в Вашингтоне
Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа в Вашингтоне запланированы на 18.00 мск в четверг, однако пока неясно, будут ли они... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:29:00+03:00
2025-09-25T16:29:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
турция
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_87da109b50f36459f35123322785700d.jpg
АНКАРА, 25 сентября – РИА Новости. Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа в Вашингтоне запланированы на 18.00 мск в четверг, однако пока неясно, будут ли они открыты для прессы, сообщает телеканал CNN Türk. "Согласно официальной программе, встречи пройдут в закрытом формате. Но возможны изменения, как это уже происходило ранее на переговорах с участием Трампа", – передал из Белого дома корреспондент телеканала. Встреча Трампа и Эрдогана запланирована на 25 сентября в Вашингтоне. Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в повестке встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации в Украине, однако конкретных инициатив пока не раскрыто.
https://ria.ru/20250218/erdogan-2000114974.html
вашингтон (штат)
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_158:0:2617:1844_1920x0_80_0_0_d189e1e3a2911f7ed59bb382c424bbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Вашингтон (штат), Турция, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: прессу могут не пустить на переговоры Эрдогана и Трампа в Вашингтоне

CNN Türk: переговоры Эрдогана и Трампа могут пройти в закрытом формате

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 сентября – РИА Новости. Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа в Вашингтоне запланированы на 18.00 мск в четверг, однако пока неясно, будут ли они открыты для прессы, сообщает телеканал CNN Türk.
"Согласно официальной программе, встречи пройдут в закрытом формате. Но возможны изменения, как это уже происходило ранее на переговорах с участием Трампа", – передал из Белого дома корреспондент телеканала.
Встреча Трампа и Эрдогана запланирована на 25 сентября в Вашингтоне. Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в повестке встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации в Украине, однако конкретных инициатив пока не раскрыто.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Эрдоган прокомментировал инициативу Трампа по Украине
18 февраля, 17:34
 
В миреВашингтон (штат)ТурцияСШАДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала