СМИ: прессу могут не пустить на переговоры Эрдогана и Трампа в Вашингтоне
СМИ: прессу могут не пустить на переговоры Эрдогана и Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 25.09.2025
СМИ: прессу могут не пустить на переговоры Эрдогана и Трампа в Вашингтоне
Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа в Вашингтоне запланированы на 18.00 мск в четверг, однако пока неясно, будут ли они... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:29:00+03:00
2025-09-25T16:29:00+03:00
2025-09-25T16:29:00+03:00
АНКАРА, 25 сентября – РИА Новости. Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа в Вашингтоне запланированы на 18.00 мск в четверг, однако пока неясно, будут ли они открыты для прессы, сообщает телеканал CNN Türk. "Согласно официальной программе, встречи пройдут в закрытом формате. Но возможны изменения, как это уже происходило ранее на переговорах с участием Трампа", – передал из Белого дома корреспондент телеканала. Встреча Трампа и Эрдогана запланирована на 25 сентября в Вашингтоне. Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в повестке встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации в Украине, однако конкретных инициатив пока не раскрыто.
СМИ: прессу могут не пустить на переговоры Эрдогана и Трампа в Вашингтоне
