Трамп выражал опасения об упоминании его друзей в деле Эпштейна, пишут СМИ
WSJ: Трамп обеспокоен возможным упоминанием друзей в документах по делу Эпштейна
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выражал опасения своим помощникам о возможном упоминании его друзей в документах по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна и подделке данных с целью очернения его репутации, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Трамп заявлял помощникам, что обеспокоен возможным упоминанием некоторых из его друзей в документах, и сетовал, что людям следует говорить о победах его администрации, а не об Эпштейне. В других случаях он открыто выражал обеспокоенность тем, что документы могли быть подделаны, чтобы навредить ему", - говорится в статье.
В Вашингтоне убрали статую Трампа и Эпштейна
Вчера, 02:35
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Проекцию фото Трампа и Эпштейна вывели на Виндзорский замок
17 сентября, 04:50