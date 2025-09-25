https://ria.ru/20250925/svo-2044389448.html

Второй модуль программы "Герои среди СВОих" стартовал в Мордовии

Старт второму модулю региональной программы "Герои среди СВОих" дан в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Старт второму модулю региональной программы "Герои среди СВОих" дан в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Торжественное открытие состоялось в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва. На протяжении 11 дней финалисты программы будут проходить обучение по экономическому профилю. Организатор регионального проекта "Герои среди СВОих" – администрация главы Мордовии и правительства республики, Глава Мордовии Артём Здунов, возглавляющий общественный совет программы, поздравил участников с началом второго модуля обучения. "Вы успешно прошли стажировку под руководством опытных наставников. Уверен, что по результатам обучения каждый из вас сможет трудоустроиться в системе региональной власти, местного самоуправления, на наших предприятиях, в общественных организациях и, конечно же, будет принимать самое активное участие в общественно-политической деятельности нашей республики", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Региональная программа "Герои среди СВОих" разработана для подготовки квалифицированных кадров из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах госвласти, общественных и политических организациях, на предприятиях республики. О старте программы "Герои среди СВОих" было объявлено в феврале 2025 года. Основой инициативы стала президентская программа "Время героев". Больше месяца среди потенциальных участников проходил конкурсный отбор. В него входили тестирование и очные беседы с экспертами. Первый модуль обучения включал в себя лекции, мастер-классы, тематические встречи со спикерами. В рамках межмодульной стажировки финалисты программы работали с наставниками - министрами, руководителями крупных организаций, общественными деятелями, которые знакомили подопечных со всеми нюансами своей работы. Всего участники программы пройдут 4 модуля обучения, после чего их ждёт трудоустройство в региональные органы исполнительной власти, муниципалитеты, а также на ведущие предприятия республики.

