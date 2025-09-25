Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил, что США продадут Турции F-35 - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 25.09.2025 (обновлено: 00:24 26.09.2025)
https://ria.ru/20250925/ssha-2044452528.html
Трамп не исключил, что США продадут Турции F-35
Трамп не исключил, что США продадут Турции F-35 - РИА Новости, 26.09.2025
Трамп не исключил, что США продадут Турции F-35
США могут позволить Турции купить истребители F-35, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для США, заявил американский президент Дональд... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-25T23:55:00+03:00
2025-09-26T00:24:00+03:00
в мире
турция
f-35
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caf0bb84ececa798f58c17e7bb0a2f58.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США могут позволить Турции купить истребители F-35, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для США, заявил американский президент Дональд Трамп."Мы можем это сделать, зависит от того, сделает ли он что-то для нас", - сказал Трамп в ходе выступления, трансляцию которого вел Белый дом.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
https://ria.ru/20250925/turtsija-2044442692.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d5d42c57f739e2947356e8bd278d32f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, f-35, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, F-35, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп не исключил, что США продадут Турции F-35

Трамп не исключил, что США продадут Турции истребители F-35

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США могут позволить Турции купить истребители F-35, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для США, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы можем это сделать, зависит от того, сделает ли он что-то для нас", - сказал Трамп в ходе выступления, трансляцию которого вел Белый дом.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Флаги США и Турции - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома
Вчера, 22:29
 
В миреТурцияF-35СШАДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала