Костромской губернатор инициировал областную выплату студенткам с детьми - РИА Новости, 25.09.2025
18:43 25.09.2025
Костромской губернатор инициировал областную выплату студенткам с детьми
Костромской губернатор инициировал областную выплату студенткам с детьми
КОСТРОМА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников инициировал региональную выплату студенткам с детьми в размере 40% от величины прожиточного минимума, сообщила пресс-служба областной администрации. Отмечается, что вопросы поддержки семей с детьми являются важным аспектом региональной социальной политики. В Костромской области выстроена комплексная система оказания мер поддержки данной категории граждан, которой охвачено более 30 тысяч семей. "Сергей Ситников инициировал законопроект, который направлен на поддержку молодых студенческих семей с детьми. Женщины до 23 лет (кормящие мамы и мамы детей в возрасте до трех лет), которые обучаются очно в профессиональной образовательной организации или вузе, будут ежемесячно получать денежное пособие. Дополнительная выплата составит 40% от величины прожиточного минимума", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день выплата составит порядка 7 тысяч рублей. Выплата будет дополнением ко всем федеральным мерам поддержки молодых мам. Она будет начисляться, если среднедушевой доход семьи не будет превышать величины прожиточного минимума, установленного в Костромской области, подчеркивают в областной администрации. Как отмечают специалисты, инициированная губернатором выплата будет стимулировать женщин к рождению первого ребенка в наиболее полезном для здоровья мамы и малыша возрасте. "Выплаты предлагается установить с 1 января следующего года. Дополнительные средства для реализации новой меры поддержки будут предусмотрены в областном бюджете", - отмечают в областной администрации.
общество, костромская область, сергей ситников
Костромская область, Общество, Костромская область, Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников . Архивное фото
КОСТРОМА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников инициировал региональную выплату студенткам с детьми в размере 40% от величины прожиточного минимума, сообщила пресс-служба областной администрации.
Отмечается, что вопросы поддержки семей с детьми являются важным аспектом региональной социальной политики. В Костромской области выстроена комплексная система оказания мер поддержки данной категории граждан, которой охвачено более 30 тысяч семей.
"Сергей Ситников инициировал законопроект, который направлен на поддержку молодых студенческих семей с детьми. Женщины до 23 лет (кормящие мамы и мамы детей в возрасте до трех лет), которые обучаются очно в профессиональной образовательной организации или вузе, будут ежемесячно получать денежное пособие. Дополнительная выплата составит 40% от величины прожиточного минимума", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день выплата составит порядка 7 тысяч рублей.
Выплата будет дополнением ко всем федеральным мерам поддержки молодых мам. Она будет начисляться, если среднедушевой доход семьи не будет превышать величины прожиточного минимума, установленного в Костромской области, подчеркивают в областной администрации.
Как отмечают специалисты, инициированная губернатором выплата будет стимулировать женщин к рождению первого ребенка в наиболее полезном для здоровья мамы и малыша возрасте.
"Выплаты предлагается установить с 1 января следующего года. Дополнительные средства для реализации новой меры поддержки будут предусмотрены в областном бюджете", - отмечают в областной администрации.
