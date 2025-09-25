Рейтинг@Mail.ru
Самолет, столкнувшийся с бортом в Шереметьево, отстранен от полетов
02:11 25.09.2025 (обновлено: 03:57 25.09.2025)
Самолет, столкнувшийся с бортом в Шереметьево, отстранен от полетов
Самолет, столкнувшийся с бортом в Шереметьево, отстранен от полетов - РИА Новости, 25.09.2025
Самолет, столкнувшийся с бортом в Шереметьево, отстранен от полетов
Воздушное судно, столкнувшееся с самолетом авиакомпании "Россия" в "Шереметьево", отстранено от полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Воздушное судно, столкнувшееся с самолетом авиакомпании "Россия" в "Шереметьево", отстранено от полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия, транспортной прокуратурой организована проверка. "После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС (воздушного судна - ред.) от полетов", - говорится в сообщении. В настоящее время службы аэропорта оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Также 264 пассажира будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета, вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.
происшествия, москва, санкт-петербург, пекин, hainan airlines, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a330
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Пекин, Hainan Airlines, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A330
Самолет, столкнувшийся с бортом в Шереметьево, отстранен от полетов

Борт, столкнувшийся с самолетом "России" в Шереметьево, отстранен от полетов

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Воздушное судно, столкнувшееся с самолетом авиакомпании "Россия" в "Шереметьево", отстранено от полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия, транспортной прокуратурой организована проверка.
"После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС (воздушного судна - ред.) от полетов", - говорится в сообщении.
В настоящее время службы аэропорта оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Также 264 пассажира будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета, вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.
