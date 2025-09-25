https://ria.ru/20250925/shakhta-2044192695.html

Российские войска заняли шахту под Северском в ДНР

Российские войска заняли шахту под Северском в ДНР - РИА Новости, 25.09.2025

Российские войска заняли шахту под Северском в ДНР

Российские войска заняли шахту №6 под Северском в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T08:24:00+03:00

2025-09-25T08:24:00+03:00

2025-09-25T08:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg

ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Российские войска заняли шахту №6 под Северском в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе развития успеха в районе Серебрянки в ДНР наши войска продвинулись в юго-западном направлении и заняли территорию в районе шахты №6, расположенную на северных окраинах города Северска", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что украинские боевики использовали шахту в военных целях, сделав из нее хорошо укрепленную позицию с разветвленной системой снабжения. На трубах предприятия были установлены средства обнаружения и связи, уточнил эксперт. По его словам, на данный момент идут бои за опорные пункты ВСУ, расположенные в окрестностях шахты.

https://ria.ru/20250924/vsu-2044010393.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность