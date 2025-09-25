Рейтинг@Mail.ru
Российские войска заняли шахту под Северском в ДНР - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/shakhta-2044192695.html
Российские войска заняли шахту под Северском в ДНР
Российские войска заняли шахту под Северском в ДНР - РИА Новости, 25.09.2025
Российские войска заняли шахту под Северском в ДНР
Российские войска заняли шахту №6 под Северском в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T08:24:00+03:00
2025-09-25T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Российские войска заняли шахту №6 под Северском в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе развития успеха в районе Серебрянки в ДНР наши войска продвинулись в юго-западном направлении и заняли территорию в районе шахты №6, расположенную на северных окраинах города Северска", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что украинские боевики использовали шахту в военных целях, сделав из нее хорошо укрепленную позицию с разветвленной системой снабжения. На трубах предприятия были установлены средства обнаружения и связи, уточнил эксперт. По его словам, на данный момент идут бои за опорные пункты ВСУ, расположенные в окрестностях шахты.
https://ria.ru/20250924/vsu-2044010393.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cf8abd9bbcb980c0b7e785b0424dc31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска заняли шахту под Северском в ДНР

Марочко: ВС России заняли шахту №6 под Северском в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Российские войска заняли шахту №6 под Северском в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе развития успеха в районе Серебрянки в ДНР наши войска продвинулись в юго-западном направлении и заняли территорию в районе шахты №6, расположенную на северных окраинах города Северска", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что украинские боевики использовали шахту в военных целях, сделав из нее хорошо укрепленную позицию с разветвленной системой снабжения.
На трубах предприятия были установлены средства обнаружения и связи, уточнил эксперт.
По его словам, на данный момент идут бои за опорные пункты ВСУ, расположенные в окрестностях шахты.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
24 сентября, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала