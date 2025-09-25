https://ria.ru/20250925/shakhta-2044192695.html
Российские войска заняли шахту под Северском в ДНР
Российские войска заняли шахту №6 под Северском в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.09.2025
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Российские войска заняли шахту №6 под Северском в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе развития успеха в районе Серебрянки в ДНР наши войска продвинулись в юго-западном направлении и заняли территорию в районе шахты №6, расположенную на северных окраинах города Северска", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что украинские боевики использовали шахту в военных целях, сделав из нее хорошо укрепленную позицию с разветвленной системой снабжения. На трубах предприятия были установлены средства обнаружения и связи, уточнил эксперт. По его словам, на данный момент идут бои за опорные пункты ВСУ, расположенные в окрестностях шахты.
донецкая народная республика
