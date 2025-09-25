Рейтинг@Mail.ru
Санкции США против российско-сербской NIS вступят в силу 1 октября
20:36 25.09.2025 (обновлено: 21:09 25.09.2025)
Санкции США против российско-сербской NIS вступят в силу 1 октября
Санкции США против российско-сербской NIS вступят в силу 1 октября
США введут санкции против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) 1 октября, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T20:36:00+03:00
2025-09-25T21:09:00+03:00
сша
в мире
сербия
нью-йорк (город)
александр вучич
марко рубио
нефтяная индустрия сербии
газпром
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. США введут санкции против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) 1 октября, заявил президент Сербии Александр Вучич."Американцы продлили отсрочку санкций только на четыре дня, с 1 октября будут введены санкции против NIS", - сказал Вучич журналистам в Нью-Йорке, трансляцию вело агентство Танюг.Президент Сербии ранее в ходе поездки в США заявил, что американские власти могут продлить отсрочку санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) не более чем на месяц после 26 сентября, и даже это находится под большим вопросом.Вучич 19 сентября высказывал опасение, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS по истечении нынешней 26 сентября, но пообещал обсудить этот вопрос с американским руководством. В ночь на среду на полях Генеральной Ассамблеи ООН он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио.На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам."Нефтяная индустрия Сербии" 19 сентября подала запрос минфину США на седьмую отсрочку применения санкций.Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию.США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals)."Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров"."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
сша
сербия
нью-йорк (город)
сша, в мире, сербия, нью-йорк (город), александр вучич, марко рубио, нефтяная индустрия сербии, газпром, оон, владимир путин
США, В мире, Сербия, Нью-Йорк (город), Александр Вучич, Марко Рубио, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, ООН, Владимир Путин
Вучич: санкции США против российско-сербской NIS вступят в силу 1 октября

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. США введут санкции против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) 1 октября, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Американцы продлили отсрочку санкций только на четыре дня, с 1 октября будут введены санкции против NIS", - сказал Вучич журналистам в Нью-Йорке, трансляцию вело агентство Танюг.
Президент Сербии ранее в ходе поездки в США заявил, что американские власти могут продлить отсрочку санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) не более чем на месяц после 26 сентября, и даже это находится под большим вопросом.
Вучич 19 сентября высказывал опасение, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS по истечении нынешней 26 сентября, но пообещал обсудить этот вопрос с американским руководством. В ночь на среду на полях Генеральной Ассамблеи ООН он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" 19 сентября подала запрос минфину США на седьмую отсрочку применения санкций.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию.
США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
США, В мире, Сербия, Нью-Йорк (город), Александр Вучич, Марко Рубио, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, ООН, Владимир Путин
 
 
