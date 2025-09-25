Рейтинг@Mail.ru
США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара - РИА Новости, 25.09.2025
19:26 25.09.2025 (обновлено: 19:47 25.09.2025)
США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара, чтобы "дать стране шанс вздохнуть", заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "По его просьбе (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.), также по просьбе короля Саудовской Аравии, по просьбе Катара, они попросили снять санкции, были очень серьезные санкции... Я снял их, чтобы дать им (Сирии - ред.) шанс вздохнуть", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Белом доме.
в мире, сирия, турция, саудовская аравия, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Сирия, Турция, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара, чтобы "дать стране шанс вздохнуть", заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"По его просьбе (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.), также по просьбе короля Саудовской Аравии, по просьбе Катара, они попросили снять санкции, были очень серьезные санкции... Я снял их, чтобы дать им (Сирии - ред.) шанс вздохнуть", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Трамп заявил, что готов отменить санкции против Турции
В миреСирияТурцияСаудовская АравияДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
