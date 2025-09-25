https://ria.ru/20250925/sanktsii-2044404853.html

США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара, чтобы "дать стране шанс вздохнуть", заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "По его просьбе (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.), также по просьбе короля Саудовской Аравии, по просьбе Катара, они попросили снять санкции, были очень серьезные санкции... Я снял их, чтобы дать им (Сирии - ред.) шанс вздохнуть", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Белом доме.

